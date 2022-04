Calciomercato Napoli, Cammaroto: "7 azzurri verso l'addio e si lavora per Barak"

Calciomercato Napoli - Importanti novità di mercato in arrivo in casa Napoli. Le racconta il collega Emanuele Cammaroto nel suo editoriale per NapoliMagazine:

Nel Napoli che verrà non ci saranno Ghoulam, Malcuit, Tuanzebe (che non verrà riscattato), Insigne, Demme (ormai fuori dai piani tecnici), ad oggi neanche Mertens (divorzio non ancora scontato) e Ospina (che però Spalletti vorrebbe tenere)".

"Ciò significa che il Napoli dovrà fare altrettante operazioni in entrata, sapendo che ci sono anche due grossi punti interrogativi: Fabian Ruiz che non ha rinnovato e aspetta le big della Liga e Lozano per il quale Raiola potrebbe presto portare un'offerta attorno ai 30 milioni. A centrocampo Anguissa verrà riscattato e il Napoli sta lavorando per prendere Barak del Verona. Gli azzurri sono in questo momento davanti a tutti per assicurarsi l'ex Udinese e Sampdoria"