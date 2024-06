Calciomercato Napoli, blitz della Lazio per Greenwood: emissari in Inghilterra

Calciomercato Napoli, offensiva concreta di Claudio Lotito per Mason Greenwood. Il patron della Lazio è infatti intenzionato a portare il talento inglese in biancoceleste e come riporta il Corriere della Sera oggi in edicola è pronto un blitz in Gran Bretagna.

Calciomercato, blitz di Lotito per Greenwood

"Ieri due emissari della Lazio sono partiti da Formello per trattare, direttamente in Inghilterra, con i Red Devils. Il club inglese non scende sotto i 35 milioni per Greenwood, mentre il presidente Claudio Lotito ha messo sul piatto 18 milioni più il 50% della futura rivendita. In realtà il Manchester vuole soldi cash, senza inserimento di clausole, bonus o contropartite", svela il quotidiano.