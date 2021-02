Repubblica - L'ex allenatore vuole tornare a Napoli, ha lanciato un segnale

Calciomercato Napoli- Benitez Napoli, ieri, è arrivata un'intervista dell'ex tecnico azzurro. Repubblica si sofferma su alcune parole di Benitez e su un possibile ritorno in azzurro. Ecco quanto detto da Benitez: "Napoli? Non fatemi dire parole che non voglio dire. Ma seguo ancora la squdadra".

Rafa Benitez torna a Napoli. Questo come Repubblica ha interpretato le sue parole: "E come se Benitez avesse fatto intendere di essere ben disposto a un secondo ricongiungimento con il club azzurro. Tutto, ovviamente, dipenderà dal destino di Gattuso, chiamato quest'oggi a una prova di grande orgoglio per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League".