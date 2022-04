Calciomercato Napoli, Barak finisce nel mirino del Tottenham!

Calciomercato Napoli, ultime notizie: rischia seriamente di complicarsi la strategia di mercato di Cristiano Giuntoli. La SSC Napoli è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, quando gli azzurri torneranno in Champions League ed avranno bisogno di calciatori di livello per riavviare il ciclo condotto da Spalletti.

Barak Napoli, ultime novità

Tra i nomi più gettonati fin qui c'è sicuramente quello di Antonin Barak, il centrocampista dell'Hellas Verona che quest'anno si è reso protagonista di una grandissima stagione, con ben 10 gol e 4 assist in Serie A. Classe '94, originario della Repubblica Ceca, Barak aspira certamente a compiere il salto di qualità e Napoli potrebbe rivelarsi la piazza ideale dopo l'esperienza al Verona.

Ora, però, le cose sembrano complicarsi. Pare infatti che anche il Tottenham Hotspur abbia messo gli occhi su Barak: il direttore sportivo Fabio Paratici, secondo quanto riporta TuttomercatoWeb, sarebbe già al lavoro per portare il trequartista del Verona in Premier League. In questo caso, difficilmente il Napoli riuscirebbe a mettere sul piatto un'offerta altrettanto competitiva e il fascino della Premier potrebbe rivelarsi troppo allettante per Barak.