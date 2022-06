Da Empoli - Napoli pronto ad insidiare l'Inter per Asllani: stabilito il prezzo

Calciomercato Napoli. Dell'interessamento del club azzurro per l'albanese Krjstian Asllani ve ne abbiamo parlato diversi mesi fa, ma il nome del centrocampista dell'Empoli resta nel mirino di Cristiano Giuntoli.

Asllani Napoli

Calciomercato Napoli, idea Asllani

A confermarlo sono i colleghi di PianetaEmpoli, che riportano come per Asllani il Napoli sia pronto a sfidare l'Inter: il classe 2002 piace molto anche a Spalletti ed in caso di cessione tra Fabian e Zielinski i partenopei sarebbero pronti a fiondarsi su di lui. Al momento l'Empoli attende la cifra migliore ed ha fissato a 15 milioni la cifra giusta per la cessione.