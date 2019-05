Calciomercato Napoli, annuncio a sorpresa PSG: ha firmato fino al 2021! Ora decolla l'affare?

Calciomercato Napoli - Possibile colpo di scena in casa Napoli. Il Paris Saint-Germain con il presidente Nasser Al-Khelaifi ha annunciato con un comunicato stampa l'annuncio ufficiale del rinnovo di contratto del tecnico Thomas Tuchel per un'altra stagione. Adesso Allan può finire al PSG? L'allenatore tedesco aveva un contratto fino al 30 giugno 2021 con il club dello sceicco Al-Khelaifi.

Notizie calcio Napoli - Allan al PSG? Tuchel Rinnova

Ultimissime calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis, presidente della Società Sportiva Calcio Napoli, è in ottimi rapporti con il presidente Nasser Al-Khelaifi. Lo stesso presidente ha annunciato in questi minuti il rinnovo ufficiale di Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco ora potrà chiedere nuovamente l'acquisto di Allan, centrocampista del Napoli finito nel mirino lo scorso mercato di gennaio. Allan è sempre stato l'obiettivo numero uno di Tuchel e del PSG, che ha poi dovuto virare su Paredes a gennaio per i continui rifiuti del Napoli nonostante le maxi offerte. Il calciomercato estivo però sarà diverso e Tuchel potrà chiedere nuovamente di rilanciare al suo presidente e questa volta magari accontentare il Napoli presentando 90-100 milioni di euro, con il Napoli che poi avrebbe tutto il tempo per poter trovare un sostituto.