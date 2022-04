Gazzetta, Laudisa: "Possibile novità sul futuro di Meret dopo ieri, la verità su Osimhen-Arsenal. Tre giocatore dell'Empoli piacciono a Giuntoli"

Ultime calciomercato Napoli. Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Giuntoli calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli, le ultime su Meret, Mertens e Osimhen

Sul rinnovo di Meret: "L'errore di ieri è un caso a parte, non penso che possa far cambiare idea alla società. Va considerato che Ospina chiede tanti soldi, quindi o il Napoli cambia completamente il parco portieri oppure andrà avanti con Meret. La possibilità è concreta che possano andare via tutti e due, in poche ore è complicato capire se c'è un cambio di strategia".

Su Arsenal-Osimhen: "C'è da capire anche l'atteggiamento del giocatore, che in queste ore è entrato nel muro delle polemiche. L'attuale situazione ambientale non è adeguata al suo valore, sarà un estate calda. L'Arsenal stima molto Osimhen, ma ci sono gli aspetti qualificazione Champions e contratto Aubameyang da risolvere prima dell'assalto al centravanti del Napoli".

Su Asllani e Bajrami dell'Empoli: "Il secondo piace anche al Sassuolo ed è attratto dalla Premier. La candidatura del Napoli su di lui è reale. Asllani è un regista ed occuperebbe un ruolo molto importante, ma il Napoli deve sempre dare un occhio al bilancio. Inoltre c'è anche Viti che piace, ma è conteso dall'Inter".

Sul rinnovo di Mertens: "C'è un clima favorevole tra le parti, ma bisogna essere realistici perchè il Napoli deve far quadrare i conti. Quindi Mertens, per restare, deve accontentarsi di una cifra molto più bassa di quella attuale. Sul giocatore c'è anche la Lazio di Sarri, ma bisogna vedere il futuro del tecnico"