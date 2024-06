Calciomercato Napoli, David Hancko in direzione Atlético Madrid? Così sembrerebbe per il difensore seguito anche dal club partenopeo. Almeno stando alle parole del suo procuratore.

Mercato Napoli, l'annuncio dell'agente di Hancko

Come riportato dal quotidiano estero Relevo, l’agente ha infatti dichiarato che: “Tra tutti i club interessati, per noi l’Atlético è al primo posto. A David piace la possibilità di giocare col Cholo Simeone”. Pronto dunque a lasciare il Feyenoord per un salto importante in Liga spagnola.