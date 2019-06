Calciomercato Napoli 2019 - Borsino: acquisti, cessioni e trattative! Si attende l'ufficialità del primo acquisto

Calciomercato Napoli - Acquisti e cessioni Napoli. Il calciomercato è alle porte, la SSC Napoli lavora tra acquisti e cessioni. Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis lavorano per affidare un Napoli più competitivo nelle mani di Carlo Ancelotti. Cambiano le date del Calciomercato Serie A, infatti il calciomercato in Italia, inizierà il 1 Luglio e terminerà il 2 settembre e non più a metà agosto come lo scorso anno. Acquisti e cessioni ufficiali potranno essere tali in questo periodo di tempo. Un vero e proprio 'borsino del mercato' con percentuali di chiusura degli affari in entrata e squadre interessate agli azzurri in uscita. Andiamo a vedere con il borsino quali sono stati gli ultimi acquisti per il calcio Napoli e le cessioni Napoli.

Acquisti Napoli 2019 - Calciomercato

Calciomercato Napoli, acquisti:

Giovanni Di Lorenzo è il primo acquisto del Napoli, si attende soltanto il Tweet presidenziale. Firmato il contratto;

Trattative Napoli

Mercato Napoli, le trattative in corso

Agustin Almendra ;

; Jordan Veretout nel mirino del Napoli , la moglie spinge per il trasferimento;

nel mirino del , la moglie spinge per il trasferimento; German Pezzella possibile acquisto in difesa per il Napoli ;

; Hirving Lozano ;

; Kieran Trippier ;

; Rodrigo ;

; Romelu Lukaku ;

; Alejandro Grimaldo;

Cessioni Napoli

Calcio mercato Napoli, cessioni: