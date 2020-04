CorSport - Chelsea-Mertens, avanti tutta: spunta colloquio tra Dries e Lampard! Il progetto dei Blues fa vacillare molto il belga

Ultimissime Napoli - Mertens-Chelsea, aggiornamenti di calciomercato sulla trattativa. Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Chelsea avrebbe fatto un'offerta molto importante a Mertens. A muoversi in prima persona con il belga sarebbe stato l'allenatore Lampard che gli ha ribadito l'importanza del progetto Blues:

Calciomercato: Mertens-Chelsea, colloquio con Lampard sul progetto

Calciomercato - "Dries non ha ancora dato la sua risposta definitiva al presidente dopo la super offerta biennale di rinnovo, fino al 2022, formulata il 1° marzo. Una domenica: praticamente due mesi fa, ormai. Un bel po’. Un vuoto temporale che ha ovviamente indebolito la convinzione di prolungare questa splendida storia d’amore e di grande calcio cominciata sette anni fa. Nonché una pausa che alimentato le speranze del Chelsea: sì, i Blues sono tornati da un paio di settimane prepotentemente alla carica e soprattutto in lizza. In vantaggio ormai nettissimo sulle altre pretendenti interessate al colpo a parametro zero".