Galatasaray-Mertens, Sky: offerto maxi ingaggio con opzione 1+1 e 30 voli Istanbul-Napoli!

Calciomercato Napoli, dopo aver salutato i tifosi partenopei Dries Mertens è alla ricerca di una nuova squadra. Secondo quanto riferisce Sky Sport il Galatasaray è pronto a mettere sul piatto cifre importanti per convincere il belga a trasferirsi in Turchia. Adesso sembra davvero vicina la chiusura.

Ci sono aggiornamenti con le ultime news sul trasferimento di Mertens al Galatasaray. Svelati i dettagli con le cifre del nuovo contratto e l'aggiunta di voli diretti per Napoli:

Il club ha offerto all'attaccante di Lovanio un contratto da 4 milioni netti a stagione più bonus, con rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League. A questo, si aggiungono anche altri benefit come una casa con autista a disposizione e non solo: nel contratto sarebbero previsti anche 30 voli Turkish Airlines per Napoli e Bruxelles. Un'offerta importante e ben strutturata, su cui ora l'attaccante riflette in maniera concreta: il giocatore sarebbe pronto ad accettarla.