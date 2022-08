Tmw - Mertens al Galatasaray! E' volato in Turchia, arriverà stasera a Istanbul

Calciomercato Napoli - Dries Mertens sarà un nuovo giocatore del Galatasaray! Accordo totale tra le parti, l'ex bandiera del Napoli si è svincolato e in queste ore arriverà in città, a Istanbul per firmare il suo nuovo contratto. Con lui anche Lucas Torreira.

Mertens Galatasaray: oggi arriva in città

Arrivano le ultime news da Tuttomercatoweb sul approdo di Dries Mertens al Galatasaray, ripartirà dalla Turchia insieme a Lucas Torreira.

Dries Mertens, svincolatosi dal Napoli, e Lucas Torreira, di proprietà dell'Arsenal dopo il prestito alla Fiorentina, sono pronti a firmare con il Galatasaray. Come raccolto da TMW, in serata sia l'attaccante belga (che ha un accordo per un anno di contratto più un altro opzionato a 3,2 milioni più bonus) che il centrocampista uruguaiano sono attesi a Istanbul per cominciare una nuova avventura nella Super Lig.