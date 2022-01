Napoli: altro grande addio dopo Insigne, Mertens al Barcellona

Ultimissime di calciomercato per il Napoli con l'addio di Dries Mertens e il futuro al Barcellona. Perché dopo Insigne un altro grande addio è pronto per il Napoli con Mertens nel mirino del Barcelloan di Xavi.

Arrivano aggiornamenti importanti dalla Spagna con il Barcellona che vuole comprare un altro attaccante e punta Mertens del Napoli. Il club spagnolo sta ha intenzione di cambiare tanto con il nuovo allenatore Xavi che manderà via Luuk de Jong e Martin Braithwaite entro la prossima estate. Per questo motivo, ora c'è Mertens del Napoli che piace al Barcellona che vuole comprarlo. L'intenzione è quella di rinforzare la rosa con giocatori gratis e l'attaccante belga è uno di questi, perché andrà in scadenza a fine stagione con il Napoli.

Come svelato da Fichajes.net in Spagna c'è il Barcellona che vuole ingaggiare Mertens gratis e tutto dipenderà dal Napoli che ha un'opzione per il rinnovo del contratto del calciatore che scadrà il 30 giugno. lIl direttore sportivo del club spagnolo apprezza molto Dries Mertens che può firmare con il Barcellona a zero entro la prossima stagione. Il belga ha fatto la storia a Napoli e se non dovesse rinnovare con il Napoli allora si aprirà una clamorosa porta per il trasferimento di Mertens al Barcellona la prossima estate.

