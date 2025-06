Calciomercato Lazio bloccato, Sarri si sente tradito: scoppia il caos

Ultimissime Serie A - Clamorosa grana in casa Lazio che si ritrova il mercato bloccato per questa sessione estiva.

Ne parla anche La Repubblica oggi in edicola:

Il mercato bloccato fa arrabbiare i tifosi e anche — soprattutto — Maurizio Sarri. Il tecnico sapeva delle difficoltà della Lazio, ma non immaginava che il club non potesse fare acquisti perché ha tutti e tre gli indici non in regola (liquidità, indebitamento e costo del lavoro allargato).

Si sente tradito, l’allenatore, rispetto a quei discorsi di Lotito e Fabiani che lo hanno convinto a tornare sulla panchina biancoceleste. Lui chiede un terzino, una mezzala sinistra e un centravanti, innesti impossibili finché non sarà sbloccato l’indice di liquidità.