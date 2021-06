Calciomercato Napoli - Toma Basic vicino alla Lazio che potrebbe beffare il Napoli. Come riportato da Alfredo Pedullà di Sportitalia, la Lazio è vicina alla chiusura del doppio colpo in attacco con Felipe Anderson e Brandt, con Correa in Uscita. Inoltre, il nome caldo per il centrocampo è quello di Toma Basic del Bordeaux che piace anche al Napoli.