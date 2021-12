Calciomercato: Morata lascia la Juve a gennaio, firma con il Barcellona

Ultimissime sul calciomercato Juventus e il futuro di Morata che è nel mirino del Barcellona. Alvaro Morata giocherà contro il Napoli in Europa League nella partita Barcellona Napoli se dovesse firmare con i catalani.

Calciomercato: Morata lascia la Juve a gennaio per il Barcellona

Arrivano aggiornamenti sul trasferimento di Alvaro Morata che a gennaio lascia la Juventus per il Barcellona. Dalla Spagna sono sicuri, la Juve vuole liberarsi di Morata che per 40 milioni di euro può firmare con il Barcellona di Xavi che cerca una punta e giocherà in Europa League contro il Napoli. Possibile accordo tra Barcellona e Atletico Madrid per Morata che firmerebbe per 40 milioni di euro, la stessa cifra che l'Atletico dovrà versare al Barcellona per il cartellino di Griezmann.

Tutte le news sul calciomercato e sulla Serie A