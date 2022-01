Juventus: sostituto Chiesa, arriva il nuovo acquisto

Ultimissime notizie di calciomercato per la Juventus che è pronta ad ufficializzare quello che sarà il sostituto dell'infortunato Chiesa che ha terminato la stagione. Perché il club bianconero è a lavoro per dare ad Allegri subito un colpo per sostituire Chiesa e c'è Icardi come primo obiettivo.

Juventus: sostituto Chiesa, il nuovo acquisto arriva in città

Il QS titola in prima pagina "Chiesa out, la Juve compra". Ed è infatti questa l'intenzione del club bianconero. Perché con l'infortunio di Chiesa la Juventus vuole comprare il sostituto e Icardi è in pole. Oltre all'argentino ci sono anche Martial dello United o Scamacca del Sassuolo in prima linea. Mauro Icardi il primo della lista della Juve e tra gli indiziati a raggiungere la Continassa a Torino nei prossimi giorni. Adesso, anche nel caso in cui restasse Alvaro Morata. Psg pronto e intenzionato a dare l'ok al trasferimento di Icardi alla Juventus.

