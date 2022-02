Leicester: Rodgers a rischio esonero, scelto il sostituto

Ultimissime notizie di calciomercato per il club che esonera l'allenatore per la crisi di risultati e la società ha individuato già il sostituto possibile per la panchina.

Calciomercato: esonero dopo la sconfitta

Ci sono aggiornamenti, infatti, riguardo quello che sta accadendo al club inglese dopo un periodo negativo in stagione. Il Leicester può esonerare Brendan Rodgers e pensa a Gattuso per la panchina come nuovo allenatore. L'annuncio arriva direttamente dall'Inghilterra, dove, il Daily Record, scrive della decisione del club che può arrivare da un momento all'altro. Crisi di risultati per Brendan Rodgers che può essere caciato dal Leicester che punterebbe su Gattuso, il tecnico inglese non sa come gestire la crisi che sta affrontando la squadra dei Foxes e sta già pensando a un sostituto per lui sulla panchina del King Power Stadium. Infatti, nelle ultime ore il nome che sta prendendo più quota è quello di Gennaro Gattuso come allenatore del Leicester per sostituire Rodgers. Attualmente è svincolato il tecnico italiano dopo l'esperienza di Napoli e la breve parentesi con la Fiorentina.

Gattuso Leicester

Leicester: Gattuso al posto di Rodgers

Secondo le ultime notizie di mercato ha tanto interesse Gattuso in Inghilterra e il Leicester pensa a lui come nuovo allenatore in caso di esonero di Rodgers. L'italiano però non è l'unico candidato che il Leicester insegue per la sua panchina, infatti, ieri è circolato un altro nome, quello di Graham Potter, attuale manager del Brighton, tuttavia le sue assunzioni sono più complicate rispetto a Gattuso che è svincolato e può firmare con il Leicester. Per questo motivo si è aperta la strada per l'italiano, pronto a dire sì al club inglese appena necessario.