Da diverso tempo il Napoli si è messo sulle tracce di Antonin Barak, centrocampista del Verona.

Non solo il Napoli, aumentano le pretendenti per Antonin Barak. Come riporta L'Arena sul centrocampista ceco c'è il forte interesse da parte dell'Atalanta. Il patron Setti chiede almeno 20 milioni di euro per cedere il giocatore.