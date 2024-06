Cairo su Buongiorno: "Non ha prezzo perché non è sul mercato! Poi vedremo..."

Calciomercato Napoli, annuncio a sorpresa di Urbano Cairo per Alessandro Buongiorno che rappresenta l’obiettivo principale del club azzurro per la difesa.

“Buongiorno non ha un prezzo perché non è sul mercato, siamo felici sia con noi e gli facciamo augurio per l’Europeo. Poi vedremo…”, ha dichiarato il presidente del Torino sul palco della Footballweek.