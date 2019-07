Caiazza svela: "Il Napoli vuole chiudere Icardi, c'è già stato un incontro con Giuntoli"

Salvatore Caiazza, giornalista del Roma, è intervenuto a Radio Punto Zero:

"James? Se tiri alla lunga rischi di perderlo. De Laurentiis ha la sensazione che il giocatore possa mantenere la promessa fatta ad Ancelotti ma col passare del tempo può influire la voglia del calciatore che potrebbe accettare l'Atletico Madrid. Icardi è una pista concreta, un affare che il Napoli vuole chiudere con l'ok di Ancelotti. Parliamo di un grande bomber di 26 anni e non può essere messo da parte solo per Wanda Nara. So di contatti, c'è stato un incontro tra Giuntoli e l'entourage del calciatore. Se la Juve conferma Higuain, per Icardi resta solo il Napoli".