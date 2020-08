Bucchioni: "Commisso e Friedkin possono aiutare De Laurentiis a cambiare il calcio italiano, Koulibaly e Allan fuori dal progetto"

Enzo Bucchioni è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Gli americani come Commisso e Friedkin possono aiutare De Laurentiis a cambiare il calcio italiano. La Serie A è un prodotto meno vendibile. Il calcio deve diventare più ricco in Italia, seno faticheremo sempre di più a portare in Italia i migliori come un tempo. Ora possiamo permetterci solo i calciatori a fine carriera. Il Napoli punterà alle prime quattro posizioni senza problemi il prossimo anno. Koulibaly e Allan sono fuori dal progetto da un paio di anni. Aspirano ad arrivare ai grandi livelli rispetto al Napoli, perciò cala il rendimento. Milenkovic è fortissimo, potrebbe sostituirlo degnamente”.