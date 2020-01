Boga-Napoli, Venerato a CN24: "Nessuna offerta da 20mln presentata: a giugno ci sarà un'asta milionaria, occhio ad Ancelotti"

Ultime calcio mercato Napoli - Ciro Venerato ha parlato del calciomercato azzurro a CalcioNapoli24:

"Napoli-Boga, arrivano conferme sull'interesse per giugno ma nessuna offerta di 20 milioni è stata presentata al Sassuolo. Solo pour parler con l'AD Emiliano Giovanni Carnevali. Il dirigente neroverde ci ha invece confermato di aver avuto offerte da Premier e Bundesliga per l'ex Chelsea, incedibile a gennaio. A giugno scatterà un'asta. E si parte da una base di 30 milioni. Su Boga anche l'Everton di Ancelotti, il Napoli è avvisato: asta milionaria per Boga".