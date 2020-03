Dall'Inghilterra - Il Chelsea vuole riportare Boga a Londra, a fine stagione può esercitare la clausola di recompra: le cifre

Calciomercato Napoli - Jeremie Boga, attaccante del Sassuolo, è finito nel mirino del Napoli e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli da diversi mesi. Intanto, il Chelsea a fine stagione vuole riportarlo in Premier League.

Secondo l'edizione odierna del noto quotidiano inglese Daily Mail, i Blues starebbero infatti pensando di riportare a Londra il calciatore ivoriano che è esploso in questa stagione. Numeri importanti per il classe 1997 in Serie A: otto gol e quattro assist finora con la maglia dei neroverdi alla guida di Roberto De zerbi. Il Chelsea ha la possibilità di tagliare tutti i club fuori dalla corsa per Boga esercitando a fine stagione una clausola di recompra da circa 14 milioni di euro. Il Napoli potrebbe restare dunque beffato, ma anche decidere di investire lo stesso sul calciatore andando a trattare con il Chelsea.

Boga-Napoli, le sue parole su un ritorno al Chelsea

Il Chelsea? Quando ero lì, c’erano Willian, Hazard e Pedro. Quando c’era Mourinho, c’era Salah. Un sacco di esterni forti, perciò nella mia mente c’era l’idea che se non avessi avuto spazio per giocare, allora sarei andato in prestito per migliorare, e magari tornare un giorno”.