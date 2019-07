Il Boca Juniors accoglie il suo nuovo acquisto Daniele De Rossi. L’ex capitano della Roma è sbarcato nelle scorse ore a Buenos Aires per iniziare la sua nuova avventura in Argentina. In questi minuti, come mostra la foto di Olè, lo stesso De Rossi, in compagnia del ds Burdisso, sta visitando la “Bombonera”, storico impianto del Boca. I due immortalati con la scultura di Diego Armando Maradona alle spalle.