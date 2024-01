Bild annuncia - Popovic è a Napoli! Bayern Monaco e Manchester City non mollano

Calciomercato Napoli - Napoli che sogna il grandissimo colpo di prospettiva Matija Popovic! Il campione futuro classe 2006 che si è appena svincolato dal Partizan Belgrado è pronto a firmare con un top club in Europa.

Calciomercato Napoli: Popovic in arrivo

Il Napoli sta tentando il grandissimo colpo in prospettiva Matija Popovic, trequartista serbo classe 2006 già vicino al Milan qualche settimana fa, si trova in questo momento a Napoli per trattare il suo trasferimento da svincolato con il club azzurro secondo i colleghi tedeschi della Bild. Il Bayern Monaco sta ancora cercando di ottenere il talento offensivo così come anche il Manchester City. A riferirlo è il giornalista della Bild, principale quotidiano tedesco, Christian Falk.