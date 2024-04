Nel bilancio del Napoli c'è il valore d'acquisto di Natan, Cajuste, Lindstrom, Caprile e Cheddira

Calciomercato Napoli - La stagione 2022-2023 è stata da record per il Napoli sotto tutti i punti di vista, sportivi ed economici. La SSC Napoli ha reso disponibile il bilancio chiuso al 30 giugno 2023, con tanto di cifre disponibili per farsi un’idea.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Bilancio SSC Napoli, gli acquisti

Considerato che il Napoli ha inserito Kvaratskhelia (11,5mln), Anguissa (16mln) e Mathias Olivera (17mln) a bilancio 2022, in quello chiuso al 2023 ci sono i valori di quattro acquisti:

Giacomo Raspadori dal Sassuolo per 30mln

dal Sassuolo per Kim Min-Jae dal Fenerbahce per 19mln (più 3 milioni di euro alla voce ‘compenso agenti’)

Min-Jae dal Fenerbahce per (più 3 milioni di euro alla voce ‘compenso agenti’) Giovanni Simeone dal Verona per 12mln

dal Verona per Leo Ostigard dal Brighton per 5mln

Per quanto riguarda i prestiti:

Giovanni Simeone dal Verona per 3.101.160 euro

dal Verona per euro Tanguy Ndombele dal Tottenham per 500mila euro

dal Tottenham per euro Andrea Mereu dalla Giana Erminio per 2000 euro

Ulteriormente, sono presenti una serie di premi legati ai risultati ottenuti:

Osimhen : 2.544.529 euro al Lille

: 2.544.529 euro al Raspadori : due bonus da 1 milione di euro al Sassuolo

: due bonus da 1 milione di euro al Lobotka : due bonus da 1 milione di euro al Celta Vigo

: due bonus da 1 milione di euro al Elmas : 505.162 euro al Fenerbahce

: 505.162 euro al Politano : 500mila euro all’ Inter

: 500mila euro all’ Ostigard : 250mila euro al Brighton

: 250mila euro al Rrahmani : 200mila euro al Verona

: 200mila euro al Marfella : 64mila euro alla Puteolana

: 64mila euro alla Zerbin: 18mila euro al Gozzano

Per la sessione di mercato 2023-24, la SSC Napoli nella relazione sulla gestione scrive di aver ‘concluso acquisizioni a titolo definitivo per 57mln e a titolo temporaneo per 0,4mln’. I 57mln sono relativi a Natan, Cajuste, Lindstrom, Caprile e Cheddira, gli 0,4mln al prestito di Gollini.