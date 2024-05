Sondaggio Napoli per Bijol, c'è apertura ma l'Udinese spara alto: cifre e dettagli | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli. L'arrivo sempre più vicino di Antonio Conte sulla panchina del Napoli sta generando grande entusiamo nella piazza partenopea e sono già tantissimi i nomi accostati agli azzurri per la prossima sessione di mercato.

Bijol-Napoli, gli aggiornamenti

Uno dei reparti sotto stretta osservazione è quello della difesa, dove il Napoli studia almeno un paio di colpi importanti per allungare le rotazioni richieste da Conte (da sempre estimatore della difesa a tre). Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato del forte interessamento per Alessandro Buongiorno del Torino, ma c'è anche un altro nome che interessa al club di De Laurentiis: si tratta di Jaka Bijol dell'Udinese.

Il 25enne centrale sloveno è da tempo nei radar dello scout partenopeo: piede destro, 1,90cm ed abituato a giocare nella difesa a tre, è considerato un profilo idoneo al gioco di Conte. In questi giorni De Laurentiis è stato in Spagna ed ha incontrato Gino Pozzo e tra i vari argomenti trattati ha chiesto informazioni anche su Bijol: al momento, come raccolto da CalcioNapoli24, si è trattato però di un mero sondaggio per capire le intenzioni del club friulano.

Bijol viene valutato circa 20 milioni dall'Udinese, cifra ritenuta troppo alta dai partenopei. Il motivo è presto detto: i bianconeri puntano a monetizzare al massimo, visto che in caso di cessione in estate il 10% dovrà andare al CSKA Mosca, oltre a 500mila euro già garantiti nel precedente accordo che nel 2022 portò Bijol dalla Russia al Friuli.

Lato calciatore, invece, si registra gradimento circa la possibilità Napoli, ma ad oggi non ci sono ancora stati contatti ufficiali tra le parti. Bijol, sul suo futuro, recentemente ha affermato: "Futuro ancora all'Udinese? Vedremo. Nel calcio le cose cambiano velocemente, non sai mai cosa ti aspetta. Per il resto non posso lamentarmi, all'Udinese mi trovo bene, anche se questa stagione è stata davvero molto difficile e non vorrei ripeterlo in ogni modo".

Porte aperte, dunque, ma non si parla ancora di trattativa avviata: primi sondaggi, valutazioni e ragionamenti in corso. Bijol piace, ma non è l'unico profilo seguito dagli azzurri: si attendono aggiornamenti per capire se la pista potrà diventare concreta oppure il Napoli virerà sul altri profili.