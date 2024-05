Conte ha contattato personalmente Buongiorno: cosa filtra sull'idea Napoli | ESCLUSIVA

Novità importanti in casa azzurra per quanto riguarda l'interessamento per il difensore Alessandro Buongiorno del Torino. Lo scorso 16 maggio vi avevamo anticipato in esclusiva di come il capitano granata fosse uno degli obiettivi in difesa di Antonio Conte. Buongiorno, in prima battuta, non aveva messo il Napoli tra le squadra in cima alla sua lista di gradimento. L'arrivo assai probabile di Conte ha fatto cambiare idea al calciatore.

Buongiorno al Napoli: contatti con Antonio Conte

Calciomercato Napoli - Stando a quanto raccontato durante CalcioNapoli24 Live (diretta su Youtube e 79 Dtt), c'è stato un contatto diretto in questi giorni tra Antonio Conte ed Alessandro Buongiorno. L'agente del centrale del Torino è invece in stretto contatto con il nuovo direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna. Dai primi approcci sono trapelate sensazioni positive anche se le parti si sono date un nuovo appuntamento per riaggiornarsi su un prossimo incontro.

