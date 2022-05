Bernardeschi Inter, parte la trattativa di Marotta: i dettagli

Federico Bernardeschi è uno dei nomi mercato per il Napoli di Spalletti. In queste ore però sull'ormai ex Juve sembra essersi fiondata l'Inter. Ecco quanto riportato da Repubblica:

"Perso Perisic, l'Inter è alla ricerca di un "quinto" che si alterni sulla fascia sinistra con Gosens. Piacciono Cambiaso (Genoa) e soprattutto Udogie (Udinese), ma l'occasione Bernardeschi (a parametro zero) tenta - eccome - Marotta & Ausilio. Lo stesso Simone Inzaghi, che stima molto l'ex bianconero, spinge per questa soluzione. I buoni rapporti tra l'Inter e Federico Pastorello, agente del jolly azzurro, possono favorire l'operazione: si sta già ragionando sulla cifra dell'ingaggio".