Benfica su Elmas, CorSport: la sua valutazione oscilla intorno ai 20mln, trapela la volontà del Napoli

Calciomercato Napoli - Attraverso i soliti giri degli amici degli amici, che si informano per conto terzi, il Napoli ha scoperto che un suo giocatore è ambito sul mercato. Ne parla il Corriere dello Sport.

"Elmas rientra tra i piaceri che si vorrebbe concedere il Benfica. Però da ventiduenni (a settembre) ancora da esplorare, la filosofia del club non intenderebbe staccarsi: Elmas è un gioiellino che seduce al primo tocco, non è riuscito a brillare come pure potrebbe, la sua valutazione oscilla intorno ai venti milioni, non colmerebbe granché insomma, e quindi decide il mercato"