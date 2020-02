Cm.com, Romano: "Belotti piace tantissimo a Gattuso, per 40-50mln a fine anno può muoversi"

Calciomercato Napoli - Fabrizio Romano, giornalista di calciomercato.com, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Marte Sport Live, su Radio Marte:

"Belotti al Napoli? Il bomber del Torino è arrivato a fine corsa con i granata. Sono elevate le probabilità di permanenza di Gattuso in panchina, e Belotti piace tantissimo come tipologia di giocatore. Belotti può piacere anche alla Roma per il dopo-Dzeko. Sarà il grande protagonista del mercato: non più per 80 milioni, ma per 40-50 puoi averlo".