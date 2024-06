Beffa Napoli? SKY - La Juventus accelera per Khéphren Thuram: contatti col Nizza!

Ultime news calciomercato - Non c'è solo il Napoli su Khéphren Thuram, anzi adesso la Juventus fa sul serio.

La Juventus prova a battere la concorrenza spingendo per l'acquisto di Khéphren Thuram, a raccontarlo a Sky Sport è Gianluca Di Marzio nello speciale 'Calciomercato - L'Originale':

"La Juventus fa sul serio per Khéphren Thuram del Nizza, fratellino di Marcus Thuram dell'Inter. Lo vuole sia se Rabiot non rinnoverà, ma anche se Rabiot dovesse rinnovare la Juve ci proverà lo stesso. Un'operazione fra i 15 e i 18 milioni di euro, visto che ha un anno di contratto e non rinnoverà col Nizza: adesso a tutta forza la Juventus su Khéphren Thuram".

Attraverso il suo portale, Di Marzio aggiunge:

"Contatti in corso tra la Juventus e il Nizza per il centrocampista francese. I bianconeri lo vorrebbero anche nel caso in cui Rabiot decidesse di rinnovare il proprio contratto con il club.

Va detto però, che se Rabiot scegliesse di prendere altre strade, allora i bianconeri andrebbero di sicuro ancora più forte sul centrocampista del Nizza.Considerando che Thuram ha un solo anno di contratto con il club francese, la Juventus prevede di acquistarlo per circa 15-18 milioni di euro".