Bargiggia su Ostigard: "Rinviato alle 18 il summit Giuntoli-Brighton, il Napoli offre bonus e percentuali future: le cifre"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato.

"Oggi alle 12 ci sarebbe dovuto essere un appuntamento telefonico tra Giuntoli ed il Brighton, rinviato alle 18. La situazione si chiuderà sulla base di una vecchia offerta, come accadde anche per Olivera, intorno ai 5 milioni di euro più 3 di bonus, 2 di questi sono davvero difficili da raggiungere. Inoltre c'è una percentuale tra il 10% ed il 15% da riconoscere agli inglesi sulla futura rivendita del calciatore. Col ragazzo, invece, c'è una offerta quadriennale da 1.2 milioni di euro netti. L'agente del calciatore, Luca Ariatti, ha segnalato ieri al Napoli la disponibilità degli inglesi di accettare l'offerta, e nella stessa giornata si è sbloccato il passaggio di Luperto all'Empoli, per cui oggi si dovrebbe chiudere"