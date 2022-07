Bargiggia: "Nuovo affare Anguissa per il Napoli! ADL ancora a LA, altro che incontro con gli agenti di Solbakken!"

Paolo Bargiggia, giornalista, commenta su Twitter le ultime notizie di mercato in chiave Napoli:

"Per il portiere, dopo il rinnovo di Meret si allungano i tempi per il Napoli specie dopo che Gollini è finito alla Fiorentina. Sirigu resta una seconda scelta. La strategia è quella di far passare 30/40 giorni e poi pescare all'estero un prestito low cost alla Anguissa. Bene ma non benissimo quando certi presunti esperti di mercato scrivono che, ieri a Roma, De Laurentiis ha incontrato Solbakken e il suo agente! Anche perché, il presidente del Napoli è a Los Angeles! L'attaccante piace ma nessun contatto tra i club ad oggi".