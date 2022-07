Bargiggia: "Napoli su Neto solo a parametro zero, offerta di 1,5 milioni bonus compresi"

Calciomercato Napoli, aggiornamenti sulla pista Neto da parte del giornalista Bargiggia, che su Twitter scrive: "Per Neto il Napoli è disposto a fare l'operazione soltanto se il giocatore si libererà a costo zero dal contratto con il Barcellona ed accetterà un ingaggio da 1,5 milioni di euro, bonus compresi. Per queste variabili, ovvio che Giuntoli continui a seguire altri profili".

Neto-Napoli

Neto prossimo portiere del Napoli? Insomma, Neto resta formalmente legato al Barcellona, il Napoli non avrebbe intenzione di compiere troppi sforzi per acquistare il portiere. Se si liberasse a parametro zero e fosse disposto ad accettare le condizioni economiche offerte dal Napoli, allora l'affare potrebbe andare in porto.