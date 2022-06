Bargiggia: "Il Napoli non ha gradito un comportamento di Ospina, ecco le cifre a cui rinnoverà Meret"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato.

In casa Napoli è stato risolto il rebus portiere: Ospina è pronto all'addio, sarà Meret il titolare, giusto?

"Avevamo già anticipato che il Napoli si era ormai convinto a mollare Ospina, poiché il colombiano non ha risposto all'offerta effettuata da De Laurentiis. David è ormai fuori dai giochi, attualmente non ci sono possibilità che possa rinnovare, escludendo eventuali colpi di scena.

Da qualche giorno la società ha avviato i contatti con Meret per il rinnovo ed offriranno al portiere un contratto da quattro anni con un'opzione per il quinto. Ad Alex sarà offerto un aumento dell'ingaggio a 1,5 milione di euro, più alcuni bonus. Per chiudere questo tema, non confermo al 100% l'assenza di Ospina dai radar del Napoli"