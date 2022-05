Bargiggia: "Il Napoli ha sostituito Insigne in tempi record, guadagnerà più di Olivera"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, storico giornalista di Mediaset ed esperto di calciomercato, sul mercato del Napoli.

Il giornalista ha parlato delle mosse di mercato del club azzurro.

"Ha chiuso due operazioni molto importanti e con un tempismo incredibile (Kvaratskhelia e Olivera), riuscendo anche a sostituire Insigne in tempo di record. Sicuramente è la squadra che si è mossa molto prima delle altre, e la strategia di De Laurentiis è ben chiara: acquistare giocatori con un prezzo non troppo alto, e soprattutto mantenere il tetto degli ingaggi entro una certa soglia. Sicuramente c'è la tendenza a voler evitare le aste, ma il Napoli punta comunque su giocatori di qualità e di livello. La gestione è molto oculata e Giuntoli sa come muoversi. Questo modus operandi non è semplice da attuare, e devo dire che il direttore sportivo degli azzurri è davvero di primissima fascia.

Riguardo a Kvaratskhelia, il ragazzo prenderà circa un milione e mezzo d'ingaggio, e questa è un'operazione importante. Olivera percepirà invece 1.2 + bonus, la stessa cifra che prenderà Juan Jesus dopo il rinnovo. Anguissa invece sarà 2.2/2.3 + bonus. Tutto questo per dire che il Napoli fa un mercato sostenibile ed oculato, cioè efficace dal punto di vista tecnico ma con un occhio attento al bilancio"