Bargiggia: "Giuntoli ha illuso un'intera piazza su Koulibaly: ADL ha ribadito la sua politica"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

Addio di Koulibaly, De Ligt e probabilmente anche di Skriniar..."Il trasferimento di De Ligt fa particolarmente riflettere. Koulibaly ha trascorso tanti anni al Napoli e, in seguito a questa esperienza, ha deciso di accettare un'offerta della Premier. Ma è allarmante la situazione dell'olandese, soprattutto per l'età e il suo potenziale, che ha deciso di dirigersi verso un campionato più prestigioso".

Le parole di Giuntoli su Koulibaly hanno illuso la piazza azzurra? "Sì, ha illuso un'intera piazza. Giuntoli ha fatto il suo dovere, ma avrebbe dovuto essere anche realista. Koulibaly ha fatto capire che accettare il Chelsea sarebbe stata una decisione legata alle proprie ambizioni sportive ed onestamente è legittimo, è giusto che venga capito. Ma il ds avrebbe dovuto fare una proroga".

Ci sono alcune trattative chiuse, anche se non numerose: come giudichi il mercato del Napoli? "De Laurentiis ha ribadito la sua nuova politica concernente al mercato: prima le cessioni e poi gli acquisti. Il patron è abbastanza antesignano, ma il suo piano è corretto e legittimo. Precedentemente il mercato era differente, si spendeva tanto e si faceva spesso all in. Attualmente, invece, lo scenario è cambiato".