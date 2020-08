Ultime notizie calcio Napoli - Costa caro a Quique Setien l'8-2 patito ieri sera dal suo Barcellona con il Bayern Monaco. Il tecnico, infatti, sarà esonerato ed ora si valutano quelli che possono essere i suoi eredi. In cima alla lista ci sono Xavi e Pochettino, ma spunta anche una terza pista. Stando a quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza dei catalani sta valutando il nome di Ronaldo Koeman che già in passato avevano provato a portare in Catalogna.