Barcellona: Grimaldo non arriva, il Benfica blocca la partenza

Il Barcellona non acquisterà Grimaldo dal Benfica. Il calciatore aveva voglia di approdare in Spagna, ma è arrivato il secco no del club portoghese che ha frenato la trattativa.

Il Benfica dice no al Barcellona per Alejandro Grimaldo. Secondo quanto riportato da A Bola la dirigenza è stata inflessibile, nonostante il giocatore volesse trasferirsi in Catalogna. Il terzino sinistro è ritenuto imprescindibile e il discorso verrà rimandato in estate, considerando il contratto in scadenza nel 2023. Non è da escludere che i lusitani proveranno a rinnovare il contratto dello spagnolo, 26 anni, al Benfica da gennaio 2016.

