Calciomercato Napoli, assalto a Casale e Barak! Pista privilegiata con il Verona: i dettagli

Calciomercato Napoli. Il club azzurro è a lavoro per allestire la rosa per la prossima stagione. Dopo il doppio colpo Kvaratskhelia-Olivera che è in dirittura d'arrivo, il ds Giuntoli potrebbe chiudere un'altra operazione con il Verona. Ecco quanto riportato da Il Mattino:

Barak Napoli calciomercato

Calciomercato Napoli Barak-Casale, le ultime

Ecco quanto riportato da Il Mattino in merito all'interessamento del Napoli per i due giocatori scaligeri:

Barak e Casale sono due operazioni calde, caldissime. Setti, il patron del Verona, ha offerto una pista privilegiata al club azzurro.

Storicamente i rapporti tra le due società di patron Setti e di Aurelio De Laurentiis sono ottimi, come testimoniano alcuni affari del passato: da Rrahmani fino al prestito di Tutino, senza dimenticare Kumbulla e di come anche per Amrabat (prima della scelta di andare a Firenze) l'operazione fosse praticamente conclusa.

Anche tra i ds Giuntoli e Tony D'Amico il rapporto è cementificato da anni, come confermato dallo stesso dirigente scaligero. Insomma, tanti indizi che possono portare a qualche conferma: il Napoli è su Barak e Casale, possibile che nel prossimo futuro i colloqui diventino ancora più fitti.