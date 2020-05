Azmoun-Everton, Gazzetta: De Laurentiis ha pronti 50mln per il doppio colpo, Gattuso vuole un Napoli offensivo

Ultime mercato Napoli - Gli investimenti più importanti sul mercato, secondo la Gazzetta dello Sport di oggi, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis li destinerà alla fase offensiva. Vi proponiamo uno stralcio dell'analisi del quotidiano:

"Il primo l’ha concluso con il rinnovo di Mertens, costato in totale 12 milioni. La conferma di Mertens prescinde dagli attaccanti che Giuntoli sta seguendo. Gattuso vuole un Napoli offensivo, da qui nasce l’interesse per Sardar Azmoun, dello Zenit San Pietroburgo, e per Everton Soares, esterno sinistro del Gremio e della nazionale brasiliana. L’ideale sarebbe concludere entrambe le operazioni, per le quali il club ha pronti 50 milioni di euro"