AZ, Karlsson: "Napoli? No comment. Vedremo cosa succederà, ho sogni e ambizioni"

Calciomercato - Jesper Karlsson è l'attaccante duttile svedese dell'AZ Alkmaar nel mirino del club azzurro. Nato il 25 luglio 1998, ha 23 anni e ha giocato spesso come ala sinistra, nel ruolo di Lorenzo Insigne. Ma all'occorrenza anche da ala destra, punta o trequartista. Insomma, un tuttofare per il 4-2-3-1 di Luciano Spalletti. È già alla seconda stagione in Eredivisie, quest'anno ha messo a segno 15 gol e 10 assist in campionato. Con 1 gol e 2 assist in UEFA Conference League. Lo scorso anno invece aveva segnato 12 gol con 9 assist fra Eredivisie e Europa League.

Karlsson-Napoli, le dichiarazioni

Poiché Jesper Karlsson è stato accostato al Napoli, l'emittente Fotbollskanalen gli ha posto una domanda proprio sul futuro e l'interesse degli azzurri. Il costo del cartellino del calciatore si aggira intorno ai 15 milioni di euro. L'attaccante nel giro anche della Nazionale svedese ha risposto così:

"Napoli? No comment, vedremo. Ho dei sogni sicuramente e delle alte ambizioni. Quando ho firmato con l’AZ non sapevo dove sarei arrivato oggi. Voglio migliorare e vedere fino a che punto posso arrivare, l’ho sempre sperato! Ho fatto due buone stagioni qui, vedremo cosa succederà".

Jesper Karlsson

Mario De Rossi, intermediario di mercato, ha oggi confermato l'interesse ai microfoni di Radio Marte: