Calciomercato - L'Avellino sogna in grande in vista della prossima stagione. Dopo l'eliminazione dai playoff il presidente Angelo Antonio D'Agostino ha parlato dei cambiamenti che ci saranno. Stando a quanto riferisce tuttoavellino.it, i nomi per la panchina sono diversi diversi, a partire dalla suggestione Massimo Rastelli. C'è poi in lizza Mirko Cudini, e con lui anche Michele Marcolini, Bruno Tedino e Roberto Boscaglia.