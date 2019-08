L'edizione odierna di TuttoSport a firma Raffaele Auriemma analizza tutte le trattative in entrata del calciomercato Napoli.

L’arrivo di Icardi, aprirebbe le porte alla cessione di Milik, col Barcellona out per affaticamento. Sul contratto, scadenza 2021, siamo in alto mare e questa situazione va valutata. Stallo anche sul rinnovo del connazionale Zielinski: da mesi si predica ottimismo, ma intanto la fumata bianca non arriva.