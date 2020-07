Auriemma: "Stasera incontro decisivo tra il Presidente del Lille e l’agente di Osimhen: è l’ultimo step prima di dire sì ufficialmente"

Notizie Calcio Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” Raffaele Auriemma ha parlato dell’affare Osimhen e di un incontro decisivo previsto per la chiusura dell’affare.

“Osimhen-Napoli, cosa manca per la fumata bianca? Stasera a Lille si terrà l’incontro tra il presidente del Lille, Gerard Lopes e l’agente di Osimhen, William D’Avila. E’ l’ultimo step prima di dire sì ufficialmente. Tra il Lille ed il Napoli, tra il Napoli ed Osimhen è tutto fatto. L’incontro che andrà in scena stasera sarà decisivo per la chiusura di un accordo, definito al 98%”.