GonfialaRete - Llorente-Napoli, è fatta. De Laurentiis spazientito da Icardi, entro lunedì si chiude con l'ex Juventus: le cifre

Calciomercato Napoli - Per il Napoli di Carlo Ancelotti la ricerca di un attaccante è terminata, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha chiuso l’accordo con Fernando Llorente. Scaduto l’ultimatum a Mauro Icardi, come racconta GonfialaRete.com - il sito di Raffaele Auriemma -, il patron del Napoli non ha perso tempo e si è fiondato sull’ex Tottenham e Juventus.

Fernando Llorente, attaccante spagnolo svincolato

Llorente-Napoli, è fatta