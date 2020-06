Auriemma: “Abbiamo parlato con l'agente di Callejon, non conferma il mini prolungamento col Napoli"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” Raffaele Auriemma ha dato alcune notizie di mercato su José Callejon, formalmente in scadenza con il Napoli al 30 giugno 2020:

“Si è letto in giro che il Napoli avrebbe trovato l’accordo con Callejon per il prolungamento del contratto fino al 31 agosto. Oggi abbiamo parlato con Manuel Quilon, l’agente di Callejon, il quale ha risposto in maniera secca e perentoria che la notizia non esiste e che non ne sapeva nulla, e che se avesse saputo qualcosa l’avrebbe detto. Al momento, anche del futuro, non si sa nulla. La notizia di questo mini prolungamento al momento non è confermata dall’agente”