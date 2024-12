Atalanta su Raspadori! Sportitalia: tentativo sotto traccia a fine agosto, erano pronti 25 milioni

Calciomercato Napoli, ultime notizie da Sportitalia: il giornalista Alfredo Pedullà su YouTube svela gli ultimi aggiornamenti sul mercato rivelando un retroscena su Raspadori e l'Atalanta.

Una società che sotto traccia si è mossa tantissimo per Raspadori, anche nell'ultima settimana della scorsa sessione di mercato, è stata l'Atalanta. Si era creato un piccolo problema poi risolto per Lookman, ma era pronta a mettere 25 milioni di euro sul tavolo per Raspadori. Poi però non andò via da Napoli per volere di Conte.